Названа малоизвестная причина отказа женщин от секса

Названа малоизвестная причина отказа женщин от секса
Фото: www.unsplash.com
Дамы редко готовы откровенно говорить на такие темы

Колумнист и специалист по отношениям Элеанор Гордон-Смит поделилась мнением о том, почему многие представительницы прекрасной половины человечества теряют интерес к интимной жизни. По ее словам, одна из главных, но редко обсуждаемых причин отказа – отсутствие удовольствия от секса.

Эксперт объяснила, что женщины часто сталкиваются с ситуацией, когда им приходится притворяться, будто им нравится процесс, хотя на самом деле он не приносит никакого наслаждения. В таких случаях попытки найти объяснение происходящему обычно сводятся к разговорам об эмоциях или физиологии, а корень проблемы игнорируется.

Психолог отмечает: для многих женщин обсуждать неудовлетворенность в сексе сложно, а иногда и вовсе некомфортно признаться даже самой себе. Она отмечает: это ужасно, когда девушка вынуждена делать вид, что ее возбуждает процесс, а потом снова и снова повторять этот неприятный опыт – неудивительно, что желание в итоге полностью исчезает.

Однако, по мнению эксперта, такой настрой вовсе не означает, что мужчина – плохой партнер или не старается ради близкой женщины. Часто дело в том, что женщина сама до конца не понимает, что именно приносит ей радость в интимной жизни.

Коуч советует изменить подход: целью интимного контакта должен быть не сам половой акт, а глубокое взаимопонимание и поддержка в паре.

К слову, ранее стало известно, зачем девушки легкого поведения слетелись в Италию.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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