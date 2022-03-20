Как улучшить память без лекарств: рецепт натурального средства

Как улучшить память без лекарств: рецепт натурального средства
Фото: pixabay.com
Напиток нужно принимать каждый день

Стрессы и напряженная работа нередко приводят к тому, что память начинает ухудшаться. И вот мы уже забываем элементарные вещи, что существенно осложняет жизнь. К счастью, ситуацию можно исправить – при этом прибегать к лекарствам нет нужды.

Врач Михаил Коновалов раскрыл рецепт средства из натуральных ингредиентов, которое поможет улучшить память за несколько месяцев. Дорогостоящих продуктов не потребуется.

Ингредиенты:

Лимон – 1 штука (с цедрой);

Чеснок – головка;

Мед – столовая ложка;

Вода кипяченая – литр.

Приготовление:

Лимон и чеснок доведите до кашицеобразной консистенции в блендере, добавьте мед и перемешайте. Затем сложите смесь в стеклянную емкость и залейте горячей, но не кипящей водой.

Настаивайте три дня, потом процедите. Принимайте по столовой ложке три раза в день после еды.

Напомним, что перед применением любых средств нужно проконсультироваться с врачом.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей