Известный американский рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в соцсети целую серию постов, объявив себя новым Моисеем. В одной из них оказалась фотография Владимира Путина, которую он распечатал и повесил себе на стену.

На опубликованном фото российский лидер проводит тренировку с российской сборной по дзю-до – Путин в белом кимоно запечатлен во время борьбы с Мусой Могушковым, трехкратным чемпионом мира, совершая бросок на татами.

Сам Канье заявил, что не станет выпускать новую музыку, пока его не освободят от контрактов со звукозаписывающими лейблами. Для уверенности он прикрепил фото российского президента.

"Первое правило – слушайте Уэста",

– подписал снимок артист в своем "Твиттер".

Такой пост не обошел внимание русскоязычных пользователей, которых очень насмешила публикация и они с юмором отнеслись к заявлению кумира.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq