Известный певец показал прием Путина и насмешил русских

Известный певец показал прием Путина и насмешил русских
Канье Уэст. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Музыкант попытался заявить о своем авторитете перед продюсерами

Известный американский рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в соцсети целую серию постов, объявив себя новым Моисеем. В одной из них оказалась фотография Владимира Путина, которую он распечатал и повесил себе на стену.

На опубликованном фото российский лидер проводит тренировку с российской сборной по дзю-до – Путин в белом кимоно запечатлен во время борьбы с Мусой Могушковым, трехкратным чемпионом мира, совершая бросок на татами.

Сам Канье заявил, что не станет выпускать новую музыку, пока его не освободят от контрактов со звукозаписывающими лейблами. Для уверенности он прикрепил фото российского президента.

"Первое правило – слушайте Уэста",

– подписал снимок артист в своем "Твиттер".

Такой пост не обошел внимание русскоязычных пользователей, которых очень насмешила публикация и они с юмором отнеслись к заявлению кумира.

"Респект, старичок", "Это что, обложка для твоего нового альбома?", "Сказал как отрезал", "Не зря я так люблю Канье. Он просто чувствует меня", "Политик, лидер и боец",

– пишут подписчики (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Кстати, в середине июля Канье Уэст заявил о намерении принять участие в предстоящей президентской гонке США. Соответствующее заявление появилось на сайте американского избиркома.

Егор МАЛКОВ

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