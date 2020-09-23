Звезда "Кухни" позировала перед мужем без белья

Звезда "Кухни" позировала перед мужем без белья
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярная актриса показала откровенный кадр на фоне океана

Мария Горбань продолжает делиться солнечными фотографиями с Мальдивских островов. Как признается сама актриса, снимки на отдыхе ей делает муж, причем даже самые откровенные. На этот раз супруг запечатлел телезвезду без бюстгальтера.

В кадре звезда сериала "Кухня" предстала с необычного ракурса. Актриса позировала около стены, прогнувшись в спине и закинув руки высоко над головой. Снималась Горбань в джинсовых шортах и белой укороченной футболке, которая оголила живот киноактрисы и грудь.

"Ассоль уже совсем не та",

– пошутил один из подписчиков Марии в комментариях. Остальные же завалили звезду "Кухни" комплиментами, похвалив ее стройную фигуру а также профессиональные навыки мужа:

"Как жарко", "Залипательно", "Вы неотразимы", "Фигурка точеная!", "Нереальная муза", "Очень нежная".

Недавно Мария Горбань показала еще несколько снимков с отдыха. На пляже она снималась как в бикини, так и топлес.

Карина СИРАЗОВА

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