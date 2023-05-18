Руководство на ТВ лишило Петросяна работы

Руководство на ТВ лишило Петросяна работы
Фото: соцсети
Артист столкнулся с трудностями

Евгений Петросян не скрывает своей политической позиции. В своих соцсетях юморист поддерживает спецоперацию, хотя и не принимает активное участие в различных военных концертах, как другие звезды – это ему не позволяет формат собственного творчества, которое не будет уместно в текущих условиях. Однако и на ТВ артиста особо не зовут. Как рассказал его постоянный автор Георгий Териков, руководство телеканалов не спешит возвращать Петросяна в эфир.

Не так давно на телевидении снова стали показывать развлекательные проекты. Пока федеральные каналы делают упор на песенный жанр и крайне осторожничают с юмористическим. Решаются на это только в тех случаях, если сама специфика канала соответствует этому – как, например, в ТНТ. 

На этом фоне Евгений Петросян остался без работы. На "Россию" он пока вернуться не может и неизвестно, продолжат ли с ним сотрудничество в дальнейшем.

"Сейчас юмористические программы на ТВ не сильно жалуют. За год Петросян-шоу вышло всего два раза. Сейчас пока не до юмористических программ", – рассказал его автор.

При этом юморист все же надеется, что ситуация изменится. Пока он продолжает гастролировать по России и показывать зрителям новые монологи.

Накануне Евгений Петросян впервые появился на публике после новостей о госпитализации. Его заметили на премьере фильма Карена Шахназарова. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", артист выглядел бодрым и много шутил. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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