Актер Добронравов заявил, что уезжает из Москвы на отдых

Актер Добронравов заявил, что уезжает из Москвы
Виктор Добронравов. Кадр: YouTube
Артист честно объяснил все публике

Актер Виктор Добронравов, знакомый зрителям по ролям в популярных кинолентах и телесериалах, среди которых "Онегин" и "Инспектор Гаврилов", рассказал, что планирует сделать паузу в насыщенном рабочем графике. Уже в августе он собирается уехать из Москвы, чтобы немного передохнуть.

Как выяснилось, у артиста есть небольшой дом на берегу Волги неподалеку от Углича, где он предпочитает восстанавливать силы. Любимец публики честно рассказал, что старается прислушиваться к себе: если хочется моря – едет на море, если тянет в деревню – отправляется за город, иногда выбирает горы. Но, по его словам, из-за плотного графика далеко не всегда удается реализовать эти желания.

В деревне у актера дел всегда предостаточно. Он признался, что там постоянно чем-то занят: где-то нужно вскопать грядку, где-то посадить растения, в другом месте полить посадки. Кумир миллионов подчеркнул, что именно эта рутина доставляет ему настоящее удовольствие.

Артист отметил, что труд на свежем воздухе помогает ему полностью переключиться от столичной суеты и заново набраться энергии. По его словам, даже несмотря на постоянную занятость бытовыми делами, время, проведенное в деревне, становится для него настоящей отдушиной.

К слову, ранее стали известны подробности разрыва Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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