У российского телеведущего Шамотина остановилось сердце после серьезной аварии

Знаменитости было всего 45 лет

В Благовещенске произошла страшная трагедия – 45-летний телеведущий Михаил Шамотин завершил свое земное пребывание после жуткого ДТП. Беда случилась на трассе по направлению в сторону Гомелевки, где авто звезды столкнулось с другой машиной марки Toyota.

По словам коллег, удар пришелся прямо на водительскую сторону. Знаменитость получил множественные травмы, и врачи экстренно доставили пострадавшего в областную больницу.

Несколько дней он провел в состоянии комы, однако усилия медиков не помогли – сердце звезды голубых экранов остановилось.

Для коллег и близких погибшего произошедшее стало настоящим шоком. Журналист был известен своим профессионализмом и активной работой в медиасфере.

Совсем недавно он отмечал 45-летие, строил планы и мечтал о новых проектах. У погибшего остались супруга и двое детей.

