Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как власти поддерживают население в период пандемии, прокомментировал ситуацию с безработицей в стране и сообщил о выплатах, которые полагаются медработникам.

Так Мишустин подчеркнул, что власти России делают все возможное, чтобы вся финансовая помощь, оказываемая государством населению, доходила до каждого. Премьер-министр также назвал выдвинутые меры поддержки беспрецедентными, уточняет "Первый канал". Особое внимание пообещали уделить безработным россиянам и тем, у кого есть дети.

Выплаты медикам

По словам Михаила Владимировича, которые передает РИА "Новости", в медицинских учреждениях продолжают бороться с коронавирусом, поэтому все выплаты медикам продлили до 15 сентября. Также общественности сообщили, что 22 июля власти утвердили новый документ – из резервного фронда страны было выделено около 3,5 млрд рублей. Эти деньги направят на диагностику СОVID-19 в больницах. Также специалисты сейчас работают над расширением программы льготной ипотеки. Предложена ставка 6,5%.

Борьба с безработицей

Власти также занимаются восстановлением рынка труда. Мишустин огласил печальные выводы, уточняют "Известия". С 1 апреля текущего года в России в 3,5 раза выросло число безработных. Теперь их порядка трех миллионов человек. Поэтому сейчас власти страны будут активно заниматься восстановлением рынка труда. Конечная цель – снизить количество неработающих граждан до того числа, которое было до пандемии (минимум).

Также Михаил Владимирович уточнил, что тем, кто остался без работы до начала коронавируса, выплаты продлили еще на три месяца. В итоге поддержали деньгами более миллиона россиян.

Так премьер-министр пояснил, они будут использовать новые методики в области трудоустройства. В том числе поддерживать удаленный формат работы. Кстати, на данный момент на "удаленке" работает больше двух миллионов человек.