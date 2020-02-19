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Рулеты из ветчины: рецепт простой закуски на стол

Рулеты из ветчины: рецепт простой закуски на стол
Кадр youtube.com
Морковь по-корейски придаст блюду необычный вкус

Чтобы красиво накрыть праздничный стол, можно приготовить аппетитную закуску с ветчиной и сыром. Для этого блюда понадобятся всего пять ингредиентов и минимум времени – все продукты уже готовы, останется лишь сделать сами рулеты.

Ингредиенты для закуски:

  • Ветчина – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Морковь по-корейски – 30 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Перец – по вкусу

Пошаговый рецепт рулетов:

Шаг 1

Перед формированием праздничной закуски, готовим начинку. Кусочек плавленого сыра мелко натираем, предварительно убрав его в морозильную камеру на полчаса. Морковь по-корейски мелко нарезаем и добавляем к сыру.

Шаг 2

Затем, чтобы приготовить рулеты из ветчины, необходимо сварить яйца вкрутую, остудить их и натереть на мелкой терке. Добавить их вместе с майонезом к остальным ингредиентам, поперчить и тщательно перемешать. Начинка для закуски на праздник готова.

Шаг 3

Для простых рулетов лучше взять готовую нарезку из ветчины, но подойдет любая. В центр каждого ломтика выкладываем готовую начинку и плотно сворачиваем в рулет. Чтобы закуска не теряла форму, ее можно зафиксировать зубочисткой или шпажкой.

Шаг 4

Вкусные рулеты из ветчины с сыром и морковью готовы. Оригинальное блюдо можно подать на стол с зеленью или листьями салата. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрой закуски с помидорами и печенью трески.

Карина СИРАЗОВА

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