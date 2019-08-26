"Яндекс" и развитие технологического сектора России

Когда-то о такой интернет-индустрии, как сейчас, никто и подумать не мог

Еще недавно интернет для широкого круга пользователей представлялся исключительно как источник информации и средство коммуникаций (чаты, форумы, гостевые книги и прочее). Доступ к Всемирной паутине считался чем-то привилегированным, узнавать новости из интернета и читать комментарии пользователей было уделом продвинутых и состоятельных людей. Из-за медленной скорости соединения первые сайты "грузились" по несколько десятков секунд, а найти необходимую информацию и скачать ее к себе на устройство было практически невозможно. О развитии интернет-индустрии в том виде, в каком мы имеем ее сейчас, тогда и подумать никто не мог.



Сама информация, как продукт, сегодня мало кого волнует. Гораздо больший интерес для потребителей вызывают сервисы и услуги, предоставляемые посредством Сети. По утрам нас будит голосовой помощник, сообщая текущий прогноз погоды и предупреждая о пробках на дорогах; завтрак, обед и ужин на нашем столе появляются с помощью онлайн-сервисов по доставке еды из ресторанов; такси до работы и обратно мы вызываем с помощью мобильных приложений; а на выходных устраиваемся на диване и просматриваем очередную голливудскую киноновинку в одном из десятков интернет-кинозалов, доступ к которым открывается из меню телевизора.

Становление интернет-бизнеса в России

Эволюция интернет-индустрии дала импульс на развитие всех областей жизнедеятельности человека, в том числе экономики и рынка частного инвестирования. Подробнее об этом можно узнать на вебинаре компании РосПремьерИнвест. Однако перед этим были десятилетия упорной работы и множество трудностей, с которыми столкнулись первые отечественные представители электронной коммерции. Днем рождения российского интернета принято считать 7 апреля 1994 года. В этот день был официально зарегистрирован домен верхнего уровня .RU, тогда же был создан первый сайт Рунета (www.ru), содержание которого заключалось в одной единственной фразе "Hello, WWWorld!".

В августе 1996 г. появился первый отечественный интернет-магазин, который занимался продажей книг. В сентябре 1997-го миру впервые была продемонстрирована поисковая система "Yandex.ru". С этого времени в Рунете начали как грибы после дождя появляться различные интернет-проекты, в том числе коммерческой направленности. Настоящий бум случился в начале 2000-х гг., когда бизнес массово "повалил" в Сеть. В первую очередь, это было вызвано распространением технологий высокоскоростной передачи данных и появлением мобильных сетей третьего поколения (3G) и, как следствие, ростом аудитории интернет-пользователей.

В период с 2001-го по 2007 г. ежегодный прирост интернет-компаний в России составлял порядка 17%, именно в это время на рынке появились первые брокеры, оказывающие услуги интернет-трейдинга, а также первые инвестиционные компании, предлагающие услуги управления капиталом через интернет. Узнать больше об инвестициях, в том числе, интернет-трейдинге можно в "Школе инвестиций" компании РосПремьерИнвест, отзывы о которой подтверждают высокое качество ее обучающих программ.

Вместе с развитием интернет-бизнеса в России начинается становление "Яндекса" как самостоятельного игрока на рынке электронной коммерции.

Весной 2000 г. "Яндекс" приобрел статус общества с ограниченной ответственностью (ООО), в 2001 г. поисковая машина "Яндекса" обгоняет "Рамблер" по количеству поисковых запросов и числу активных пользователей системы (более миллиона человек). Уже в 2002 г. "Яндекс" выходит на самоокупаемость и начинает приносить прибыль. Тогда же появляются такие сервисы, как "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет". В 2004 г. был запущен популярнейший сегодня сервис "Яндекс.Карты", годом позже открылась рекламная сеть "Яндекса". Бренд развивался стремительными темпами.

В 2010 г. заработали сервисы "Яндекс.Работа" и "Яндекс.Музыка", а спустя год произошло событие, которого ждали миллионы инвесторов. В мае 2011 г. компания произвела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ, в ходе которого было продано более 52 млн бумаг по цене $25 за штуку. Инвестировать в акции "Яндекс" можно с помощью торговых роботов компании РосПремьерИнвест, клиенты которой получают доступ к эксклюзивным инвестиционным стратегиям.

В октябре 2012 г. "Яндекс" представил интернет-браузер собственной разработки. С этого момента компания выходит на качественно новый уровень развития и начинает монополизировать рынок электронной коммерции в России.

Яндекс. От "серого" поисковика до интернет-гиганта

Шесть лет назад, несмотря на большое число уже запущенных социальных и корпоративных сервисов, "Яндекс" все еще воспринимался потребителями в качестве обычного поисковика, борющегося с основным конкурентом Google за каждого клиента. Однако после 2012 г. ситуация начала меняться.

К началу 2013 г. число пользователей "Яндекс" превысило аудиторию "Первого канала", количество сотрудников компании составило более 4,5 тысячи человек, а серверный парк насчитывал порядка 10 тыс. машин. По количеству поисковых запросов (4,84 млрд) "Яндекс" стал четвертым (после Google, Baidu и Yahoo!) и самым быстроразвивающимся поисковиком планеты.

Одним из ключевых событий в современном периоде развития компании стал запуск сервиса "Яндекс.Такси" (2016 г.), который по началу был рассчитан исключительно на корпоративных клиентов и не пользовался особым спросом. Но уже через год произошло объединение "Яндекс.Такси" и российского подразделения Uber Technologies Inc. Сделка получила статус "события года", объем инвестиций составил более $325 млн, а стоимость активов объединенной компании (на момент заключения сделки) оценивалась почти в $3,8 миллиарда. Сервис стал набирать обороты.

Но "Яндекс" не собирается останавливаться. Буквально на днях, было принято решение о покупке диспетчерской службы "Везёт" объединенной компанией "Яндекс.Такси" и Uber. "Везёт" предоставляет сервис вызова такси в более 120 городах России. По мнению эксперта Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Карена Казаряна, завершение сделки позволит "Яндекс.Такси" занять почти четверть рынка и стать крупнейшим игроком, способным диктовать свои условия. На вебинаре компании РосПремьерИнвест клиенты могут узнать, как не только использовать сервисы компании, но и правильно инвестировать в них, получая стабильную прибыль.

Определяющим шагом к росту популярности сервисов "Яндекс" стало использование технологии искусственного интеллекта, в частности – компьютерного зрения и технологии обработки естественного языка. На их основе в 2016 г был разработан сервис персональных рекомендаций "Яндекс.Дзен". У потребителя отпала нужда в использовании сторонних ресурсов для поиска информации. "Яндекс.Дзен" самостоятельно собирает необходимые материалы (статьи, видео, картинки и прочее) на основе предпочтений пользователя и предлагает их ему в удобном, структурированном виде. Два года назад на базе тех же технологий "Яндекс" создал собственного голосового помощника, дав ему красивое женское имя – Алиса.

Она разработана на основе нейронной сети, способна к импровизации и может не просто находить нужную информацию в интернете, но и поддерживать беседу на отвлеченные темы. Сегодня Алиса встраивается в бортовые компьютеры автомобилей, мобильные устройства, бытовую и медиатехнику. Благодаря выигранному делу о монополизации компанией "Google" рынка мобильных устройств, которое рассматривалось Федеральной антимонопольной службой (ФАС), "Яндекс" получил доступ на новую для себя площадку и в 2018 г обогнал своего главного конкурента по числу поисковых запросов на устройствах Android. По данным самого "Яндекса", доля "внепоисковых" доходов компании составляет почти треть всей прибыли. При этом большая их часть поступает от "Яндекс.Такси" и коммерческих сервисов.



Особенности монополизации Рунета "Яндексом"

История о том, как компания пытается монополизировать целые сегменты рынка, не нова. В качестве примера можно привести детище Билла Гейтса – Microsoft Corporation, являющееся, по сути, безальтернативным поставщиком программного обеспечения для персональных компьютеров. Однако особенность "Яндекса" заключается в том, что он стремиться занять как можно больше ниш в индустрии интернет-услуг и стать, по возможности, единственным их поставщиком. Уже сейчас "Яндекс" обеспечивает пользователей всем необходимым для жизнедеятельности – от покупки товаров и развлечений до оплаты ЖКХ и дешевых поездок по городу.

Такое положение дел вызывает определенную тревогу. Если возвратиться к упомянутой выше корпорации Microsoft, то можно отметить интересный факт: доминирование в сфере программного обеспечения позволяет ей диктовать "правила игры" для всех участников и самостоятельно устанавливать на рынке цены на свою продукцию. Ситуация, когда не рынок диктует цены, а цены навязываются рынку, приводит к естественному их завышению ради получения дополнительной прибыли. Такое вполне может произойти в секторе частных пассажирских перевозок России, где "Яндекс" уже занимает лидирующие позиции и готовится к монополизации.

Однако вместе с этим существует множество неоспоримых преимуществ монополии "Яндекса" на рынке интернет-услуг, которые способны затмить любые негативные факторы. Во-первых, это гарантия высокого качества оказываемых услуг. В отличие от того же Google, "Яндекс" не навязывает свои сервисы ни потребителям, ни производителям. Высокая степень заинтересованности российского клиента в продуктах компании может говорить только о том, что данные товары являются качественными, необходимыми и доступными. К тому же отсутствие конкурентов и спокойная обстановка на рынке позволяют "Яндексу" сосредоточить усилия на улучшении технологического процесса и внедрении инновационных решений в производство.

Компании-монополии являются крайне привлекательными и для инвесторов. Никто и ничто не мешает им реализовывать намеченную стратегию развития, год от года увеличивать прибыль и приносить доходы своим вкладчикам. На своем вебинаре компания РосПремьерИнвест рассказывает об инвестициях, среди которых можно найти, в том числе, стратегии для долгосрочного инвестирования в технологические проекты, подобные "Яндексу".

Дальнейшие перспективы развития

По данным, представленным самим "Яндексом", за 2018 г. компания заработала более $2 млрд, при этом на долю "внепоисковых" доходов пришлось почти $500 миллионов. В дальнейшем, компания панирует увеличить этот показатель за счет освоения новых рынков. Уже этой весной "Яндекс" начал продажи интеллектуального медиа плеера "Яндекс.Модуль", который подключается к обычному телевизору, взаимодействует с Алисой и транслирует на экране потоковый персонализированный контент "Яндекс.Live" вместо обычных телеканалов.

В планах компании создать систему "Умный дом" на базе интеллектуальных колонок "Яндекс.Станция", которые можно будет связать со всеми бытовыми и электронными устройствами – от охранных систем до холодильника и микроволновой печи. Ведутся активные исследования в области беспилотных пассажирских перевозок, где "Яндекс" уже произвел несколько успешных испытаний "машин без водителя". Подобные устремления дают толчок к развитию всего технологического сектора России, вводят новые стандарты, обеспечивают граждан новыми рабочими местами и повышают уровень жизни населения.

Активно двигая вперед всю отрасль электронной коммерции и онлайн-услуг, "Яндекс" увеличивает ее инвестиционную привлекательность. Компания РосПремьерИнвест, клиенты которой знают о ликвидности данного сегмента на фондовом рынке, предоставляет возможность грамотно использовать финансовые инструменты технологического сектора в своих инвестиционных проектах, в том числе, в автоматических торговых стратегиях.