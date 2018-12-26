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Свадьбы года шокировали россиян

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: www.globallookpress.com Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Мария Максакова и Далхат Халаев. Кадр 1tv.ru Фото: www.globallookpress.com Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
В уходящем 2018-м в России официально оформили свои отношения около миллиона пар

Не отставали от простых граждан и знаменитости. Они женились и выходили замуж. Причем одни делали это вдруг и быстро, другие – ожидаемо. "Утро" вспомнило свадьбы, которые можно веренно назвать событиями года.

Таковых было немного, но каждая из них чем-нибудь, да примечательна. Кто-то связывал себя узами брака по любви, а кто-то и по расчету. 

Фото: www.globallookpress.com

Первое звездное бракосочетание прошло в июле. Его главные герои – певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко, которые познакомились весной прошлого года, во время участия в одном спектакле. После этого артист развелся с первой женой Ксенией Данилиной. Гостями на самой студенческой, как ее назвал сайт "Комсомольская правда", свадьбе были только самые близких. Пышное торжество молодожены решили устроить в наступающем году, ведь в этом месяце у них родился сынок.

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko

В сентябре стало известно, что также в июле вышла замуж оперная певица Мария Максакова. Ее избранником стал молодой юрист Далхат Халаев. Как сказала сама артистка, это брак по расчету. пара заключила деловой союз, чтобы решить вопрос с квартирой в Москве площадью в 260 кв. м с антикварной мебелью, которую диве подарил ее отец. Марии нужны были деньги на жилье в Киеве, она оформила недвижимость как свадебный подарок мужу, но в результате осталась ни с чем и теперь судится.

Мария Максакова и Далхат Халаев. Кадр 1tv.ru

Самой непредвиденной свадьбой года стало бракосочетание, которое состоялось в октябре в Санкт-Петербурге. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров оформил отношения с молодой светской красавицей Ольгой Абрамовой. Судачили, что их роман закрутился, когда артист еще был женат на Матильде (они познакомились на одной из вечеринок, где выступал музыкант), и стал причиной его развода. Вскоре после расставания с предыдущей женой певец чересчур быстро обзавелся следующей.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: www.globallookpress.com

Наконец, совсем недавно, в ноябре удивили всех Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Их отношения завязались 20 лет назад, но тогда они не стали мужем и женой, а просто разошлись, но остались друзьями. А теперь продюсер "На-На" и актриса расписались в Кутузовском загсе Москвы. Причем для первого это стало шестым браком, а для второй – пятым. Молодожены совсем не молоды, у них есть внуки, а у невесты еще и три правнука.

Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

Умеют наши знаменитости удивить, ничего не скажешь...

Полина ДОРОЖКИНА
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