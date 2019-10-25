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"Шоколадка": полуголая звезда "Дома-2" похвасталась фигурой

Полуголая звезда
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Звезда поделилась пикантым фото из Турции

Виктория Романец продолжает радовать своих поклонников похорошевшей после занятий фигурой. При этом звезда "Дома-2" не забывает и порассуждать в Сети о жизни.

"Если я кого-то когда-то чем-то обидела, правильно сделала. Нормально себя вести надо было", - 

поделилась своим жизненным кредо Романец на страничке в Instagram.

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Подписчики Вики не остались в долгу и тоже высказали, что думают по этому поводу:

"Убила", "Отлично сказано! надо запомнить!!", "Всем собакам по заслугам ....Виктория", "Правильно рассуждаете".

Однако большинство не обратило внимания на писанину звезды и отметило лишь тот факт, что Виктория удивительно хорошо выглядит, а ее ровный загар подчеркивает стройные ножки, тонкую талию и подкачанные руки.

"Фигура просто бомбовая и шикарный загар",  "сейчас фигурка идеал❗️ какая ты молодец! Такую работу над собой проделала", "Какой загар шикарный", "Шоколадка", - 

написали восторженные почитатели участницы телестройки.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

Валентина МАЙОРОВА
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