Звезда поделилась пикантым фото из Турции

Виктория Романец продолжает радовать своих поклонников похорошевшей после занятий фигурой. При этом звезда "Дома-2" не забывает и порассуждать в Сети о жизни.

"Если я кого-то когда-то чем-то обидела, правильно сделала. Нормально себя вести надо было", -

поделилась своим жизненным кредо Романец на страничке в Instagram.

Подписчики Вики не остались в долгу и тоже высказали, что думают по этому поводу:

"Убила", "Отлично сказано! надо запомнить!!", "Всем собакам по заслугам ....Виктория", "Правильно рассуждаете".

Однако большинство не обратило внимания на писанину звезды и отметило лишь тот факт, что Виктория удивительно хорошо выглядит, а ее ровный загар подчеркивает стройные ножки, тонкую талию и подкачанные руки.

"Фигура просто бомбовая и шикарный загар", "сейчас фигурка идеал❗️ какая ты молодец! Такую работу над собой проделала", "Какой загар шикарный", "Шоколадка", -

написали восторженные почитатели участницы телестройки.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.