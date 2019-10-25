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Виктория Романец продолжает радовать своих поклонников похорошевшей после занятий фигурой. При этом звезда "Дома-2" не забывает и порассуждать в Сети о жизни.
"Если я кого-то когда-то чем-то обидела, правильно сделала. Нормально себя вести надо было", -
поделилась своим жизненным кредо Романец на страничке в Instagram.
Подписчики Вики не остались в долгу и тоже высказали, что думают по этому поводу:
"Убила", "Отлично сказано! надо запомнить!!", "Всем собакам по заслугам ....Виктория", "Правильно рассуждаете".
Однако большинство не обратило внимания на писанину звезды и отметило лишь тот факт, что Виктория удивительно хорошо выглядит, а ее ровный загар подчеркивает стройные ножки, тонкую талию и подкачанные руки.
"Фигура просто бомбовая и шикарный загар", "сейчас фигурка идеал❗️ какая ты молодец! Такую работу над собой проделала", "Какой загар шикарный", "Шоколадка", -
написали восторженные почитатели участницы телестройки.
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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