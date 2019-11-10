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Лечить "няню Вику" нужно вовсе не от онкологии.
Знахарь Александр, который по силе может сравняться с легендарной Вангой, тайно лечит многих политиков и звезд. Для того, чтобы определить суть проблемы, ему достаточно одного лишь взгляда. О проблемах онкобольной Анастасии Заворотнюк он рассказал, посмотрев на ее фото.
По словам целителя, у звезды нет рака.
"Я не вижу, чтобы у нее была онкология. У нее истощение просто. Я бы в первую очередь работал именно на иммунитет, чтобы организм давал сопротивляемость. Вот иммунитет и ЦНС",
– заявил он в эфире программы "Новые русские сенсации" на НТВ.
Александр сообщил, что Заворотнюк "нет в мире мертвых" и выразил уверенность, что она выздоровеет и вернется к нормальной жизни.
Ранее в Сети появилось фото здоровой Заворотнюк в онкоцентре.
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