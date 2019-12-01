Певица снялась в голубом купальнике

Ольга Орлова уже несколько дней находится на Сейшелах, где есть одна из площадок "Дома-2". Артистка успевает не только работать, но и устраивать горячие фотосессии. После серии абсолютно обнаженных кадров певица опубликовала кадр в "одежде".

"Первый день зимы", – подписала фото Орлова, позирующая около пальмы.

Фанаты не сдержали эмоций, увидев такую красоту.

"Красивая, изящная, ухоженная", "Ольга, вы как всегда, неотразимы!", "Фигура супер", "Не накрашенная Вы намного моложе выглядите!", "Какая шикарная!", "Богиня", – отметили фанаты. А у многих поклонников даже не нашлось слов, чтобы выразить свое восхищение – они публиковали лишь смайлики.

Ранее Орлова оголила зад в бассейне.