Певица отдыхает на Сейшелах между съемками шоу

Ольга Орлова находится на площадке "Дома-2" на море. Артистка, похоже, привезла из Москвы десятки купальников. Ведь знаменитость не перестает радовать поклонников новыми кадрами в разных бикини.

"Интересно, через какое время человек привыкает к красоте вокруг и перестаёт её замечать? Сколько раз приезжаю сюда, не перестаю восхищаться природой",

– призналась Орлова, позирующая на снимке, сидя на скале.

Поклонников заворожила красота Сейшел и самой ведущей "Дома-2". Фанаты, глядя на осиную талию Орловой, осыпали ее комплиментами.

"Сочная бабушка", "Оля, красотка", "А, мы не перестаем восхищаться Вами", "Оля, очень хорошо выглядите, фигура супер", "Олечка, Красавица! Как же там чудесная природа!", "Вы секси", "Ах какая женщина, миниатюрная статуэточка", "Шикарная!" – прокомментировали снимок фанаты Орловой.

Ранее "Утро" писало о том, как звезда "Дома-2" Виктория Романец украшала елку в трусах.