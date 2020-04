Один из самых популярных в Индии актеров Риши Капур скончался от онкологии. Он боролся со страшной болезнью два года – диагноз ему поставили в 2018-м. сначала он лечился в США, затем, в сентябре 2019-го, вернулся на родину.

О смерти актера сообщил в четверг, 30 апреля, телеканал NDTV.

К сожалению, медикам не удалось его спасти. Для индийского кино это настоящая трагедия. Капур был легендой Болливуда.

"Это ужасная неделя для индийского кино с уходом легенды – актёра Риши Капура",

– с прискорбием отметил в своем Твиттер лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди.

This is a terrible week for Indian cinema, with the passing of another legend, actor Rishi Kapoor. A wonderful actor, with a huge fan following across generations, he will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans all over the world, at this time of grief.