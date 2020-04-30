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Легендарный актер умер от рака

Легендарный актер умер от рака
Риши Капур. Фото: Vishal Bhatnagar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезде было 67 лет

Один из самых популярных в Индии актеров Риши Капур скончался от онкологии. Он боролся со страшной болезнью два года – диагноз ему поставили в 2018-м. сначала он лечился в США, затем, в сентябре 2019-го, вернулся на родину.

О смерти актера сообщил в четверг, 30 апреля, телеканал NDTV.

К сожалению, медикам не удалось его спасти. Для индийского кино это настоящая трагедия. Капур был легендой Болливуда.

"Это ужасная неделя для индийского кино с уходом легенды – актёра Риши Капура",

– с прискорбием отметил в своем Твиттер лидер партии "Индийский национальный конгресс" Рахул Ганди.

Актер прославился благодаря фильму "Бобби", который вышел на экраны в 1973 году. Капур снялся в десятках фильмов – свою карьеру он начал в 11 лет. Артист известен также как продюсер и режиссер, отмечает "Вечерняя Москва".

Ранее Утро.ру сообщало о смерти еще одного известного индийского актера. Звезда фильмов "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи" Ирфан Кхан умер в 53 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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