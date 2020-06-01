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Дочь Гузеевой в слезах пожаловалась на жестокость людей

Дочь Гузеевой в слезах пожаловалась на жестокость людей
Ольга Бухарова. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Родственница ведущей "Давай поженимся" тяжело переживает происходящее в мире

Дочь Ларисы Гузеевой устроила истерику перед камерой. Ольга Бухарова призналась, то каждый день испытывает панические атаки и не понимает, что творится на планете. Девушка в ужасе от жестокости людей и не знает, что с этим делать.

Такое влияние на Бухарову оказала пандемия коронавируса, новости о чипировании людей и убийство темнокожего американца в США.

"Я больше не могу. У меня панические атаки каждый день. Я не понимаю, что происходит в этом пире. Это какой-то кошмар. Откуда в людях столько жестокости. Почему мы повторяем ошибки прошлого?" – в слезах говорит дочь Гузеевой на видео в социальных сетях.

В "Инстаграм" Ольга Бухарова рассказала, что ее отец тоже сталкивался с проблемами из-за его настоящей фамилии. Дочь звездной пары призналась, что раньше у отца была еврейская фамилия, которую ему пришлось сменить, чтобы поступить в университет.

Ранее "Утро.ру" публиковало домашнее видео Ларисы Гузеевой и Игоря Бухарова, которое сняла сама актриса. 

Дарья ПЕТРОВА

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