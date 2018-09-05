Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На борту самолета из Дубая случилась вспышка неизвестной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/Chen Yehua
Воздушное судно отправили на карантин в США

Пассажиры рейса из Объединенных Арабских Эмиратов массово жаловались на плохое самочувствие. Самолет срочно поместили на карантин в нью-йоркском аэропорту JFK.

"Около 100 пассажиров на борту оказались больны", – сообщается в Twitter Flightradar 24. По информации RT, у пострадавших поднялась температура и начался кашель.

Позже появились сообщения, что заболевших было только 10 человек. Один из летевших в лайнере разместил в Сети фото из иллюминатора, пояснив, что экипаж вышел из самолета, а пассажиров попросили оставаться на своих местах.

Власти Нью-Йорка вначале предположили, что пассажиры могли заразиться гриппом при пересадке в Мекке – там сейчас вспышка инфекции. Однако затем представитель офиса мэра сообщил, что рейс из Дубая был прямым, однако в Мекке побывали несколько пассажиров, сообщает NBC.

Лайнер "Аэробус А380" вмещает от 535 до 853 пассажиров.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

Немцы испугались удара США по "Северному потоку - 2"

Санкции Вашингтона уничтожат европейский бизнес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей