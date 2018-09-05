Воздушное судно отправили на карантин в США

Пассажиры рейса из Объединенных Арабских Эмиратов массово жаловались на плохое самочувствие. Самолет срочно поместили на карантин в нью-йоркском аэропорту JFK.

Emirates flight #EK203 (An A380 with registration A6-EUF) is quarantined at JFK Airport in New York. According to reports in media about 100 passengers on board are reported feeling sick. pic.twitter.com/LnzV4NPKao — Flightradar24 (@flightradar24) 5 сентября 2018 г.

"Около 100 пассажиров на борту оказались больны", – сообщается в Twitter Flightradar 24. По информации RT, у пострадавших поднялась температура и начался кашель.

Позже появились сообщения, что заболевших было только 10 человек. Один из летевших в лайнере разместил в Сети фото из иллюминатора, пояснив, что экипаж вышел из самолета, а пассажиров попросили оставаться на своих местах.

Власти Нью-Йорка вначале предположили, что пассажиры могли заразиться гриппом при пересадке в Мекке – там сейчас вспышка инфекции. Однако затем представитель офиса мэра сообщил, что рейс из Дубая был прямым, однако в Мекке побывали несколько пассажиров, сообщает NBC.



Лайнер "Аэробус А380" вмещает от 535 до 853 пассажиров.