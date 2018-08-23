Победу у Прохоровки отдали Гитлеру

В Германии занялись переписыванием истории

Гитлеровская армия сумела одержать победу в бою у станции Прохоровка во время битвы на Курской дуге. Об этом заявили немецкие историки, которые занимаются развенчанием вымыслов и мифов, связанных с историей Второй мировой войны.



Немецкие историки дали оценку Курской битве, которая завершилась ровно 75 лет назад, 23 августа 1943 года. По их словам, исход сражения не вызывает вопросов: в нем победу одержала советская армия. Тем не менее вокруг этого ключевого события в истории Великой Отечественной собрано немало легенд.

Один из таких мифов связан с исходом боя у станции Прохоровка. "В битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако их командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной армии в Курской битве это выглядело потом достаточно правдоподобно", – заявил в интервью Deutsche Welle военный историк Маттиас Уль.

Его коллега Карл-Хайнц Фризер отмечает, что, хотя вермахту не удалось взять станцию, потери Красной армии были очень чувствительны.

Другим популярным мифом является тезис о том, что Курскую битву немцы проиграли исключительно потому, что Гитлер дал приказ прекратить наступление на северном участке и перебросить отдельные танковые части из Курска на Сицилию, где высадились британские и американские войска.

По словам историка Романа Теппеля, миф изначально появился в мемуарах генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна, который командовал наступлением немецких войск на южном (Прохоровском) участке Курской дуги.

"Однако это всего лишь легенда. Наступление 9-й германской армии на северном участке Курской дуги уже 10 июля было отбито. Кроме того, Гитлер отдал приказ о прекращении наступления к северу от Курска не из-за высадки союзников на Сицилии, а из-за начавшегося 12 июля наступления советских войск под Орлом", – говорит Теппель.

Тот же специалист заявил о своем несогласии с расхожим утверждением о том, что потери немцев на Курской дуге не были бы столь тяжелыми, если бы летом 1943 г. на Восточном фронте они не перешли в наступление, а оставались на оборонительных позициях. По его словам, к тому моменту у вермахта просто не было возможности оставаться в обороне и сохранять силы. "Красная армия все равно перешла бы в наступление, и тяжелых боев, которые привели бы к не меньшим потерям, было бы не избежать", – заключил эксперт.

Битва на Курской дуге является крупнейшим сражением Второй мировой войны и одним из самых грандиозных танковых сражений в истории. Битва продолжалась около 50 дней. В ней участвовало в общей сложности около 3 миллионов военнослужащих, почти 8 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, не менее 4,5 тыс. самолетов.

По словам историков, главный результат Курской битвы состоял в том, что после поражения в ней у немцев больше не было возможности развертывать крупные наступательные операции, после чего нацистская Германия окончательно утратила инициативу на Восточном фронте.