Эсминцы-призраки займут место линкоров

"Замвольты" оказались не по карману даже США

В этом году в состав ВМС США войдет второй сверхдорогой и сверхтехнологичный эсминец проекта "Замволт" – "Майкл Мансур". Третий – "Линдон Джонсон" – примут на вооружение в 2022-м.

Несмотря на то, что в российских СМИ его высмеивали из-за поломок энергетической установки, нужно сказать, что этот корабль – такой же шаг вперед, как бомбардировщик-невидимка B-2 в свое время. А призывы не воспринимать эсминец всерьез похожи на "шапкозакидательские" лозунги черносотенцев перед началом русско-японской войны. Чем это все закончилось, хорошо известно.

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Корабль-компьютер, который виден на радаре как рыболовный катер, вооружен 80 "Томагавками". Из противолодочного вооружения стоит отметить ракеты RUM-139 VLA.

Если посмотреть на него, становится понятно, что это B-2 среди кораблей. Все остальные эсминцы и даже авианосцы выглядят на его фоне безнадежно устаревшими.

"Замволту" стали пророчить функцию линкора. Эти корабли, сыгравшие огромную роль во время Второй мировой войны, практически забыли. На корабль даже в одно время хотели поставить электромагнитную пушку, которую испытывали на суше, однако затем решили повременить, выбрав ракеты LRLAP. Но стоят они по $800 тыс. каждая, из-за чего от них впоследствии отказались.

И в этом заключается главная проблема этого корабля – он слишком дорого стоит – $4,5 млрд. Запланировано только три "Замволта" – больше не будет. И погоду они точно не сделают.



В 2000-х, когда разработка эсминца только начиналась, в Пентагоне хотели закупить 32 корабля-невидимки. Они должны были заменить хорошо известные по частому заходу в Черное море эсминцы "Арли Берк". Преимущества "Замволта" были очевидны – двигатели с электрическим приводом, охлаждение выхлопа, обтекаемая форма эсминца и куча различных стелс-технологий. Кроме того, корабль оснащен уникальной системой Total Ship Computing Environment, которая объединяет все платформы эсминца и делает возможным доступ к ней с любой командной консоли.

Но проблемы с энергетической установкой, о которых много писали, сделали свое дело. ВМС США совершенно не радует тот факт, что головной корабль, введенный в эксплуатацию в 2012 году, будет готов к оперативному развертыванию только к 2021 году. Корабль стал "высасывать" еще больше денег. В итоге вместо радара SPY-4 на него поставили SPY-3, сэкономив $80 млн на каждом эсминце.



Из других минусов "Замволта" стоит отметить отсутствие Aegis для наведения. А также недостаточно дальнобойные зенитные ракеты Evolved Sea Sparrow с радиусом действия в 60 миль и 30-мм автоматические пушки для ближнего боя. Для такого большого корабля это просто несерьезно. Скорее всего, до 2021 года корабли получат новое вооружение.