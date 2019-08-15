"Валькирию" хотели отправить на уничтожение СССР

Самолет Судного дня собирался взять под крыло 14 ядерных бомб

Огромная белая "Валькирия" XB-70 должна была на скорости более 3 Махов уйти от советских перехватчиков и нанести сокрушительный ядерный удар по СССР.

Ее преимущество было не в стелс-технологиях, как у будущего В-2, а в огромной скорости и потолке порядка 21 километр. Только один самолет мог составить ему конкуренцию и даже превзойти его – SR-71. Но у него были совсем другие задачи.

Несмотря на то что "Валькирия", к счастью, ни разу не выполнила боевого задания, это был вполне реальный самолет. Например, XB-70A 62-0001 совершил 83 полета общей длительностью 160 часов 16 минут.

Существует распространенное мнение, что успешную программу бомбардировщика перечеркнула катастрофа на авиашоу 8 июня 1966 г., когда "Валькирию" случайно задел F-104 "Старфайтер" из сопровождения.

Потеря дорогостоящей машины, гибель летчиков и быстрый скачок ракетостроения в совокупности привели к тому, что США в итоге отказались от "королевы бомбардировщиков", а в Советском Союзе вздохнули с облегчением и не стали доделывать титановую "сотку", которая сейчас стоит в Монино.

Но, как пишет The Aviation Geek Club, решение свернуть программу созрело еще в 1961 г., задолго до того, как самолет совершил свой первый полет. Позже якобы лишь проводились летные испытания с привлечением специалистов ВВС и NASA. Им поставили задачу изучить устойчивость, аэродинамику и управляемость сверхскоростного бомбардировщика. Все это должно было лечь в основу будущих машин.

Но некоторые эксперты полагают, что свернуть программу было ошибкой, и "Валькирия" могла бы стать самолетом Судного дня. 14 ядерных бомб под крылом и сверхзвуковая крейсерская скорость – это очень серьезная заявка.

Противники этой теории уверяют, что XB-70, во-первых, был бы уязвим перед МиГ-31. Во-вторых, современные российские ЗРК С-300 и С-400 в любом случае достали бы самолет даже на максимальной высоте. Вряд ли скорость более 3 тыс. км/час стала бы нерешаемой проблемой для зенитчиков.



С другой стороны, самолет мог стать носителем гиперзвуковых ракет большой дальности или крылатых ракет с искусственным интеллектом. В любом случае, развитие беспилотников и разработка В-21 не оставили "Валькирии" шансов. Но если бы на этот самолет установили современную авионику и вооружение, как на Ту-160М2, получилась бы очень грозная машина. Кстати, чем-то "Белый лебедь" и "Валькирия" похожи.