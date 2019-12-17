США до сих пор охотятся за российскими разработками

После окончания холодной войны, казалось бы, прошли времена, когда советские и американские шпионы, рискуя жизнями, воровали секреты новейших разработок. Однако, после того как Россия явила миру гиперзвуковое оружие, шпионские истории вернулись на газетные передовицы.

Так, в прошлом году Лефортовский суд арестовал ученого Виктора Кудрявцева, который, по версии следствия, передавал НАТО сведения о гиперзвуковых летательных аппаратах.

В 50 – 70-е гг. прошлого века подобное происходило постоянно. Более того, новейшие образцы техники сразу отправлялись в зону боевых конфликтов, где противник всеми силами старался захватить новый самолет, танк или ракету.

Что-то похожее приключилось недавно в Сирии с американскими "Томагавками", которые оказались в руках местных военных. В итоге крылатые ракеты передали российским специалистам.

Журнал The National Interest вспомнил несколько историй, когда ЦРУ объявляло настоящую охоту за советскими разработками. И первый в списке – легендарный истребитель МиГ-15.

Когда самолет появился в небе Кореи, он стал настоящим кошмаром для американских пилотов. Американцы направили все свои силы, чтобы захватить его.

9 июля 1951 г. МиГ-15 был подбит в воздушном бою недалеко от Пхеньяна. Летчик катапультировался, а истребитель упал на мелководье у западного побережья Корейского полуострова. Британские летчики нашли обломки, но специально созданная группа специалистов так и не смогла их добыть.

Однако американцы не сдавались. В конце июля объединенная группа британских и американских спецназовцев предприняла новую попытку, на этот раз успешную. Под сильным огнем противника они вывезли обломки, после чего удалось восстановить практически весь самолет, который позже отправили в США для подробного анализа.

Весь мир знает историю, когда советский перехватчик Як-28 рухнул в западном Берлине в апреле 1966 года. Летчики погибли, отведя машину от жилых домов, пытаясь сесть на озеро. Эдита Пьеха позже спела красивую песню, однако для СССР это вышло боком, потому что американцы вытащили секретное оборудование из самолетов, сфотографировали и вернули на место.

В Мексике ЦРУ удалось "одолжить" и сфотографировать спутник "Луна-1". А в 1965 г. ЦРУ удалось купить советский вертолет Ми-8.

Американцы активно действовали через страны Третьего мира. Таким образом, им удалось заполучить, в частности, зенитно-ракетные комплексы СССР, например С-75.