США нашли способ уничтожить российские корабли
В США придумали, как расправиться с советскими крейсерами и российскими фрегатами с "Калибрами". Противокорабельная ракета наземного базирования Naval Strike Missile (NSM) позволит ВМС США и Корпусу морской пехоты надежно защитить побережье от русских и китайцев. А затем отогнать корабли противника под удар ВВС и авианосцев.
NSM создадут вокруг островов в Тихом океане, а также на побережье Балтики и Черного моря – буферную зону, пишет журнал Popular Mechanics. Ракетные комплексы оттеснят современные российские корветы с "Ониксами" и "Калибрами" в открытый океан или море – под прицел американских авианосцев и эсминцев "Арли Берк" и "Замволт".
В какой-то степени NSM является аналогом БРК "Бастион", однако, если сравнить эти ракеты более детально, становится понятно, что российская "Оникс" намного тяжелее и дальнобойнее.
NSM – это норвежская противокорабельная ракета, также состоящая на вооружении фрегатов типа "Фритьоф Нансен" и ракетных катеров типа "Скьольд". Также NSM в ближайшем будущем можно будет подвесить на F-35.
Плюс скандинавской ракеты – в универсальности. Но ее длина около 4 метров. "Оникс" больше в два раза при дальности до 600 км, в то время как "максималка" NSM всего 185 километров. Авиационный вариант получит дальность до 280 км, но речь идет сейчас не о нем.
С другой стороны, задача NSM в том, чтобы отогнать противника от берега, а дальше о нем позаботятся другие. К слову, этими ракетами вооружены корабли военно-морского флота Польши, которые теоретически могут угрожать объектам Балтийского флота в Калининградской области.
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