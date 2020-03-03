Летчики-асы еще скажут свое слово в Сирии
Хотя беспилотники прочно вошли в состав боевой авиации всех продвинутых стран, летчики-асы будут востребованы еще несколько десятилетий. Что касается Сирии, то в этом конфликте истребители пока не сказали свое слово.
"Горячие головы", уже объявившие об эре дронов, остудил глава института аэрокосмических исследований имени Митчелла Дуглас Берки. В свой статье, опубликованной на сайте Defense News, он пишет, что "летчик-истребитель" – это очень дорогой "товар", который пока невозможно заменить БПЛА, а искусственный интеллект (ИИ) еще не настолько развит, чтобы противостоять опытным пилотам.
"Только небольшой процент людей может успешно справиться с многолетней подготовкой и стать летчиком истребителя", – отмечает Берки.
Кроме того, им нужно тренироваться почти ежедневно, чтобы сохранить свои навыки. Летчики должны владеть "агрессивным" маневрированием, в том числе – на скорости выше 2 Махов. Сможет ли справиться с подобной задачей машина?
Эксперт считает, что нет, и в качестве примера приводит автономные автомобили Musk, которые работают в соответствии с правилами дорожного движения и "пониманием" человеческого поведения. А также машины Tesla, три из которых попали в аварии в режиме автопилота. Один из автомобилей проехал на красный свет, в результате чего погибли два человека. Другой врезался в припаркованную пожарную машину, а третий сбил полицейскую машину на шоссе.
В авиации автопилот применяется давно, и он достаточно эффективен. Ударные дроны и разведывательные беспилотники отлично зарекомендовали себя в бою, и действия вооруженных сил Турции тому пример. Однако воздушный бой – совсем другое дело: искусственному интеллекту предстоит очень быстро решать задачи, в том числе, нестандартные. У летчика особенно ценен опыт, бывалый пилот может действовать, что называется, "на рефлексах", однако, как такими качествами наделить ИИ, пока не ясно.
F-16, F-22 и F-35 могут летать самостоятельно, но в конечном итоге они присоединяются к пилотируемым истребителям. MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и другие БПЛА управляются дистанционно. Они не могут сами принимать решения.
Без превосходства в небе невозможно превосходство на суше и в море, о чем свидетельствуют самые известные битвы Второй мировой войны. С другой стороны, бомбардировщики и самолеты-разведчики БПЛА заменят первыми. RQ-4 Glonal Hawk уже давно заменяет США самолеты-разведчики, а SR-72 будет беспилотным.
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