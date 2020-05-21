США активно использовали наработки Третьего рейха

В настоящее время одной из самых прогрессивных аэродинамических схем остается бесхвостка "летающее крыло", хотя изобрели ее очень давно.

Так, B-2 "Спирит" до сих пор являются самыми технологичными бомбардировщиками, на секретных полигонах летают F-117, а для ВВС США готовят новые B-21.

Однако далеко не всегда летчики любили самолеты "странной формы". Сразу после Второй мировой войны, готовясь к противостоянию с СССР, американцы задумали реактивный треугольный самолет XF-92.

По своим характеристикам он должен был превосходить советские истребители МиГ-15 с максимальной скоростью 1126 км/час. Однако на деле машина получилась плохо управляемая и просто опасная.

По форме самолет сильно напоминал дротик для игры дартс. И, как пишет журнал The National Interest, его боялись даже летчики-испытатели.

"Никто не хотел летать на XF-92, очереди не было. Это был несчастный "летающий зверь", – вспоминал летчик-испытатель NASA Скотт Кроссфильд.

Однако между 1948-м и 1953 г. "летающий дротик" все-таки умудрился подняться в воздух по меньшей мере 300 раз.

Дельта-крыло впервые предложил немецкий конструктор Александр Мартин Липпиш, который сначала трудился на благо Третьего рейха. Всего он разработал более 50 прототипов, включая реактивной двигатель Me-163B-1 Komet. После войны его планер DM-1, а затем и самого Липпиша привезли в США в рамках спецоперации по вербовки "Скрепка". Его идеи и были использованы вXF-92.

Первый полет машина совершила 1 апреля 1958 г., однако полет – это слишком громко сказано, скорее, прыжок. По-настоящему истребитель полетел только в 18 сентября того же года.

Среди пилотов, которые полетали на чудо-самолете, был майор Чарльз "Чак" Йегер. Он выяснил, что, несмотря на серьезные проблемы, в том числе – с тангажом самолет такой формы может быть практичен. У него был малый вес, прочная конструкция, а большая площадь поверхности давала низкую загрузку крыла и, как следствие, – хорошую управляемость на низких скоростях.

Наработки этой странной машины были использованы американцами при создании перехватчиков F-102 и F-106. А самому XF-92 не суждено было полетать даже в небе Кореи, где он мог бы встретиться с советскими асами на МиГ-15.