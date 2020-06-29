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ВВС Германии выложили фотографии с совместных учений авиации НАТО. В них принимали участие самолеты "Торнадо" и "Тайфун". Пользователи на одном из снимков усмотрели "потек" немецкого истребителя.
В "Торнадо" в хвостовой части можно наблюдать белый шлейф, которого нет у других самолетов, пишет "Царьград". Комментаторы полагают, что это выливается топливо.
Typhoons from @RAFConingsby and an RAF Voyager from @RAFBrizeNorton joined @Team_Luftwaffe in Exercise Magday. This saw our jets alongside German Typhoons and Tornados testing communication between national systems within @NATO 🇬🇧🇩🇪#WeAreNATO— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 28, 2020
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Между тем, как отмечает РИА ФАН, поскольку речь идет об учениях, вероятно, дозаправка
в воздухе проводилась при полных баках
самолетов. Поэтому не исключено, что на кадрах запечатлен намеренный сброс топлива.
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