Истребитель ВВС Германии растерял в небе топливо на учениях НАТО

Летчики тренировались проводить дозаправку в воздухе

ВВС Германии выложили фотографии с совместных учений авиации НАТО. В них принимали участие самолеты "Торнадо" и "Тайфун". Пользователи на одном из снимков усмотрели "потек" немецкого истребителя.

В "Торнадо" в хвостовой части можно наблюдать белый шлейф, которого нет у других самолетов, пишет "Царьград". Комментаторы полагают, что это выливается топливо.


Между тем, как отмечает РИА ФАН, поскольку речь идет об учениях, вероятно, дозаправка в воздухе проводилась при полных баках самолетов. Поэтому не исключено, что на кадрах запечатлен намеренный сброс топлива.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 29 июня: что нельзя делать в Тихонов день

Наши предки верили, что птицы замолкают и тоже вспоминают святого

Плата за коммуналку повысится с 1 июля

Тарифы вырастут на 4%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей