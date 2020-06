ВВС Германии выложили фотографии с совместных учений авиации НАТО. В них принимали участие самолеты "Торнадо" и "Тайфун". Пользователи на одном из снимков усмотрели "потек" немецкого истребителя.

В "Торнадо" в хвостовой части можно наблюдать белый шлейф, которого нет у других самолетов, пишет "Царьград". Комментаторы полагают, что это выливается топливо.

Typhoons from @RAFConingsby and an RAF Voyager from @RAFBrizeNorton joined @Team_Luftwaffe in Exercise Magday. This saw our jets alongside German Typhoons and Tornados testing communication between national systems within @NATO 🇬🇧🇩🇪#WeAreNATO

More: https://t.co/sG7MqcbxOm pic.twitter.com/Zkf2BD3SVf