Врачей и медсестер, ушедших по возрасту на заслуженный отдых, попросили о помощи в борьбе с инфекцией

Бывших сотрудников медицинской отрасли призвали вернуться на работу в связи с пандемией. Речь идет о Великобритании – правительство обратилось с такой просьбой более чем к 65 тысячам пенсионеров.

Власти Англии и Уэльса планируют обеспечить все больницы необходимым оборудованием, чтобы остановить распространение вируса. По этой же причине понадобилось увеличить численность медицинского персонала в стране.

Вернуться на работу попросили тех, кто ушел на заслуженный отдых менее трех лет назад, пишет BBC. Всех согласившихся вернуться распределят по больницам с нехваткой сотрудников.

По последним данным, в Великобритании коронавирусом заразились 3,2 тысячи человек и 144 заболевших умерли. Соединенное Королевство входит в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных.

Ранее в ООН предупредили о смерти миллионов из-за пандемии коронавируса.