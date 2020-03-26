Наказывать начнут за нарушение правил поведения во время пандемии коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что россиян, "демонстрирующих редкое легкомыслие" в период карантина, связанного с COVID-19, будут штрафовать за нарушение режима. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

На сайте мэра Москвы появилась подробная информация об ограничительных мерах на период карантина в городе. С 28 марта работа мест общественного питания будет приостановлена, парки и зоны отдыха закроют для посещения.

Продолжат функционировать для комфорта горожан аптеки, продуктовые и магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, будет возможность заказать еду из ресторана на дом.

Ранее "Утро" проинформировало, что Россия остановит авиасообщение с другими странами.