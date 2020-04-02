Сюрприз сопроводили трогательной запиской

Итальянские повара приготовили для российских военных врачей традиционное угощение – борщ. Блюдо подали с подписью “Извините, это первый раз”.

Фотографию с трогательным сюрпризом опубликовали в сообществе во "Вконтакте" "Голос Мордора". Табличка с текстом на русском и итальянском языках стоит возле большой кастрюли с борщом и белыми тарелками.

Сейчас военные медики проводят дезинфекцию пансионатов, где ранее были обнаружены зараженные коронавирусом.

Ранее "Утро" рассказало, что Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса.