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Благодарные итальянцы накормили российских медиков борщом

Сюрприз сопроводили трогательной запиской

Итальянские повара приготовили для российских военных врачей традиционное угощение – борщ. Блюдо подали с подписью “Извините, это первый раз”. 

Фотографию с трогательным сюрпризом опубликовали в сообществе во "Вконтакте" "Голос Мордора". Табличка с текстом на русском и итальянском языках стоит возле большой кастрюли с борщом и белыми тарелками.

Сейчас военные медики проводят дезинфекцию пансионатов, где ранее были обнаружены зараженные коронавирусом. 

Ранее "Утро" рассказало, что Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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