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Эпидемия коронавируса поможет достроить "Северный поток - 2"

Эпидемия коронавируса поможет достроить "Северный поток - 2"
Фото: Weiser Martin/CTK/www.globallookpress.com
Граждане ФРГ выступают за расширение сотрудничества с Россией

Немцы в подавляющем большинстве вступились за газопровод "Северный поток – 2". На фоне распространения эпидемии коронавируса жители Германии хотят, чтобы Берлин активизировал свои отношения с Москвой в плане экономики и выступили против односторонних антироссийских санкций.

Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической службой Forsa. С ними общественность ознакомил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

Он сообщил, что строительство "СП – 2" поддерживают 77% респондентов, против выступили 4% жителей страны. Еще 19% затруднились с ответом, пишет ТАСС.

Расширение экономических связей с РФ хотят 55% опрошенных жителей Германии, 28% высказались против, а 17% не смогли определить свое мнение по этому поводу.

Кроме того, выяснилось и отношение немцев к односторонним санкциям США в отношении России. Негативно их воспринимают 86% респондентов и лишь 5% одобряют. Остальные 9% затруднились с ответом.

Опрос проводился среди тысячи немцев в период с 16 по 19 марта, отмечает издание NEWS.ru.

Напомним, строительство "Северного потока – 2" было заморожено в конце прошлого года, когда Вашингтон пригрозил ввести рестрикции против всех участников международного проекта, в том числе владельцев трубоукладчиков. В результате чего работавшее в Балтийском море судношвейцарской компании Allseas сбежало со строительства.

На днях стало известно, что в район, где осталось проложить 150 км газопровода, вероятно, движется возможный трубоукладчик "Академик Черский". Напомним, судно покинуло порт Находки в феврале 2020-го и совершает странные маневры по морям и океанам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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