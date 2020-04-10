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ВОЗ: страны должны отменить введенные ограничения после пандемии

ВОЗ: страны должны отменить введенные ограничения после пандемии
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
В людей, замученных карантином, нужно вселять уверенность, что скоро все закончится

Власти стран должны регулярно сообщать населению, какова реальная ситуация с коронавирусом, какие меры предпринимаются для борьбы с эпидемией и когда они будут отменены. К этому призвал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в режиме онлайн на Петербургском международном юридическом форуме в пятницу, 10 апреля.

Все решения властей должны быть прозрачны и понятны людям, настаивают в ВОЗ.

"Важно, чтобы правительства заверили население в том, что, как только этот кризис закончится, жизнь сможет вернуться в нормальное, обычное русло", – цитирует ТАСС гендиректора организации.

Ранее в ряде регионов России режим самоизоляции смягчили, в частности, разрешили гулять не только с собаками, но и с детьми. В других областях, напротив, меры становятся строже, например, ограничивается продажа алкоголя. При этом прогнозировать сроки окончания эпидемии власти не берутся. Так, мэр Москвы убежден, что пик пока не пройден. В целом по стране вынужденный выходной продлен до 30 апреля.

Последние данные о коронавирусе в России собраны в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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