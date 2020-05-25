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Когда отменят масочный режим: в Роспотребнадзоре назвали сроки

продолжениеСлова Мишустина о зарубежных поездках напугали россиян
Россияне еще не скоро расстанутся со средствами защиты от коронавируса

Соблюдать масочный режим жителям нашей страны придется еще месяц или два. Такой прогноз сделали в Роспотребнадзоре, комментируя ситуацию с коронавирусом в России.

Однако есть и хорошие новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется. Число регистрируемых ежедневно случаев заболевания COVID-19 снижается, приводит ее слова РИА Новости.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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