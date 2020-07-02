Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 2 июля
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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За последние сутки в стране полностью излечились 6047 человек

По обновленной информации, за последние сутки COVID-19 был диагностирован еще 6760 россиянам в 83 регионах. За этот период полностью выздоровели 6047 человек. По данным Оперативного штаба России коронавирус унес жизни еще 147 пациентов.  

Самое большое количество зараженных, как и прежде, находится в Москве. По информации на 2 июля, их 662 человека. Вторую строчку занимает Подмосковье с 317 заболевшими. Замыкают четверку Ханты-Мансийский АО – 266 заразившихся – и Санкт-Петербург, где 258 инфицированных.

Теперь за весь период пандемии в России выявлено 661165 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 428978 человек. Скончались от инфекции из Китая 9683 россиянина.

Ранее эксперты выразили опасения, что уже осенью может начаться вторая волна коронавируса в России. Об этом на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации предупредил жителей страны президент Владимир Путин.  

Напомним, тем временем в Москве с 23 июня также возобновили свою работу фитнес-центры, рестораны, детские сады и ЗАГСы. Но для россиян по-прежнему сохранены масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Юлия ЕВГРАФОВА

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