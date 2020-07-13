Лукашенко: мед помогает в лечении коронавируса

Лукашенко: мед помогает в лечении коронавируса
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Президент посетил белорусских пчеловодов

Лечиться от коронавирусной инфекции с помощью меда посоветовал глава белорусского государства Александр Лукашенко.  

Президент побывал на источнике "Голубая криница" в Могилевской области. Место пользуется большой популярностью у жителей и гостей страны.

Там он поговорил с местными торговцами медом, сырами, а также изделиями народных промыслов.

Пчеловодам белорусский лидер рассказал о своем опыте содержания пасеки, и пообещал поддержать эту отрасль экономики, передает БелТА.

Александр Лукашенко остался доволен дегустацией меда и напомнил о его целебных свойствах.

"Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться", – заметил политик.

Напомним, 2 июля глава Белоруссии сделал громкое заявление о победе над коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что медицинская система страны выстояла перед этой напастью. На его взгляд, во время мировой эпидемии государство продемонстрировало "политическое здравомыслие". Таким мнением Лукашенко поделился во время вручения государственных наград.

Ранее белорусский лидер предлагал защищаться от COVID-19 при помощи утюга, цибули, трактора и духового шкафа. А также объявил, что победить болезнь поможет работа.

Ольга ФЕДОРОВА

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