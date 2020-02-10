Театр Российской Армии отмечает 90-летний юбилей

6 февраля 2020 года Театру Российской Армии исполняется 90 лет. К празднованию юбилея в Театре подошли основательно – в этот день впервые свои двери откроет музей Театра Армии, экспозицию которого готовили почти два года

Музей – это всегда привлечение к тайне: сокровищам знаний, истории, творчества, человеческой гениальности, драматургии. Мир театрального искусства – это уникальный мир, созданный людьми. Все, что было создано в Театре Армии почти за век вместил в себя музейный зал – пьесы, драматургию, актерское мастерство, свет, звук, сценографию, бутафорию, реквизит – все, что было сделано талантливыми людьми, причастными к этому театру.

К работе над подготовкой музейной экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник, член Гильдии союза художников, специалист, участвовавший в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя, Исторический музей и многих других.

"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды – формы здания Театра Армии и символа Армии. В самом центре музея – трюмо гримерки – идея преображения человека в героя. Любой актер гримируется, чтобы сыграть: победителя или побежденного, подлеца или героя, влюбленного или ненавидящего. Зал сделан сценой, в виде тектоники лучей, которые расходясь в стороны, открывают мизансцены ключевых спектаклей театра, как страницы книги" – рассказывает художник музея Леонтий Озерников.

Создатели постарались создать концепцию "музея, как спектакля". Отсутствие обезличенных стеклянных витрин, интерактивность, возможность посетителю музея попасть в мизансцены постановок, четко подобранный видеоконтент – все это приглашает быть соучастником и сопереживать драматургической концепции музея.

"Музей раскрывает три ипостаси театра – начало, строительство и книга будущего – 21 век, – рассказывает заведующая историко-мемориальным залом Театра Армии Елена Маньшина. Сложная история нашей страны отражается в лицах героев спектаклей, в образном оформлении декораций и костюмов. Каждый спектакль буквально оживает в этих мифических кулисах".

Помимо открытия музея, в рамках празднования 90-летнего юбилея Театра Армии запланирована закладка памятной звезды великой актрисе Театра Армии – Любови Добржанской в зрительском фойе. А также показ премьерного спектакля "Барабанщица" в постановке главного режиссера Театра Бориса Морозова.