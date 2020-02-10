Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Театр Российской Армии отмечает 90-летний юбилей

Театр Российской Армии отмечает 90-летний юбилей
Фото: пресс-служба
6 февраля 2020 года Театру Российской Армии исполняется 90 лет. К празднованию юбилея в Театре подошли основательно – в этот день впервые свои двери откроет музей Театра Армии, экспозицию которого готовили почти два года

Музей – это всегда привлечение к тайне: сокровищам знаний, истории, творчества, человеческой гениальности, драматургии. Мир театрального искусства – это уникальный мир, созданный людьми. Все, что было создано в Театре Армии почти за век вместил в себя музейный зал – пьесы, драматургию, актерское мастерство, свет, звук, сценографию, бутафорию, реквизит – все, что было сделано талантливыми людьми, причастными к этому театру.

К работе над подготовкой музейной экспозиции был привлечен Леонтий Озерников, художник, член Гильдии союза художников, специалист, участвовавший в крупнейших музейных проектах, таких как Пушкинский музей, музей Гоголя, Исторический музей и многих других.

"В этом небольшом музейном зале мы сохранили идею звезды – формы здания Театра Армии и символа Армии. В самом центре музея – трюмо гримерки – идея преображения человека в героя. Любой актер гримируется, чтобы сыграть: победителя или побежденного, подлеца или героя, влюбленного или ненавидящего. Зал сделан сценой, в виде тектоники лучей, которые расходясь в стороны, открывают мизансцены ключевых спектаклей театра, как страницы книги" – рассказывает художник музея Леонтий Озерников. 

Создатели постарались создать концепцию "музея, как спектакля". Отсутствие обезличенных стеклянных витрин, интерактивность, возможность посетителю музея попасть в мизансцены постановок, четко подобранный видеоконтент – все это приглашает быть соучастником и сопереживать драматургической концепции музея.

"Музей раскрывает три ипостаси театра – начало, строительство и книга будущего – 21 век, – рассказывает заведующая историко-мемориальным залом Театра Армии Елена Маньшина. Сложная история нашей страны отражается в лицах героев спектаклей, в образном оформлении декораций и костюмов. Каждый спектакль буквально оживает в этих мифических кулисах".

Помимо открытия музея, в рамках празднования 90-летнего юбилея Театра Армии запланирована закладка памятной звезды великой актрисе Театра Армии – Любови Добржанской в зрительском фойе. А также показ премьерного спектакля "Барабанщица" в постановке главного режиссера Театра Бориса Морозова. 

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Малахов раскрыл неожиданные подробности смерти исчезнувшего подростка

Найденное в канале тело породило больше вопросов, чем ответов

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей