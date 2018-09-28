В "Справедливой России" предложили создать комиссию по помощи вкладчикам "Югры"

Сергей Миронов обратился к Дмитрию Медведеву и Эльвире Набиуллиной

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру Дмитию Медведеву и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением создать специальную правительственную комиссию для помощи вкладчикам банка "Югра".



Согласно его планам, она должна быть создана по образу Межведомственной комиссией по реструктуризации ипотечных кредитов, которая занималась в том числе валютными кредитами. Сергей Миронов напомнил, что благодаря ее работе напряженность в ситуации с валютными заемщиками частично была снята.

Отзыв лицензии у "Югры" 28 июля 2017 года оказал негативное влияние на многих вкладчиков, говорится в обращении "Справедливой России". Так, согласно данным Агентства по страхованию вкладов, больше 35 тысяч клиентов банка лишились своих денег. Сергей Миронов отметил, что многие семьи оказались в критической ситуации.

Напомним, ранее Союз вкладчиков заявлял о том, что отзыв лицензии у банка "Югра" было неправомерно.

"В письме мы указали на конкретные факты вопиющих нарушений ЦБ при отзыве лицензии у банка “Югра”. Оказалось, что регулятор вполне может манипулировать отчетностью банка для достижения необходимого результата", – рассказал RNS о своем обращении глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

По его словам, Центробанк использовал неактуальную отчетность за тот момент, когда руководство банка не знало о предписании регулятора на пополнение резервов. И на этом основании регулятор вынес решение о недостаточности средств.

Напомним, летом 2017 года Центробанк ввел в "Югре" временную администрацию, после чего отозвал лицензию и направил в суд заявление о банкротстве. Представители финансовой организации обвиняют Банк России в искусственном занижении отчетных показателей. Данные действия производились лишь с одной целью – чтобы создать формальный повод для отзыва лицензии у банка. Законность действий регулятора представители банка "Югра" оспаривают в суде. Они дошли до Верховного суда России, куда два месяца назад была подана кассационная жалоба на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации, а также моратория на удовлетворение требований кредиторов.