Специалисты отчаянно бьют тревогу

Черное море может стать "мертвым" уже через 50 лет из-за скопившегося сероводорода, который насыщает порядка 90% его вод. Об этом заявил российский ученый Константин Згуровский.

Причина экологической катастрофы пока затаилась на дне. И все же недолог час, уверен ученый, когда она выйдет на свободу.

"Мы видим, как глобальное потепление вступает в свои права все более стремительно, поэтому не исключен вариант, при котором Черное море превратится в "мертвый" водоем уже через полвека, или даже раньше", – полагает Згуровский, передает Planet Today.

Данная особенность обнаружена океанографами еще в конце XIX века. Утверждение подтвердила экспедиция Иосифа Шпиндлера. Действительно, лишь 10% вод избавлены от бесцветного газа с запахом протухших яиц, пишет "Федеральное агентство новостей".

Так что со временем черноморский бассейн может провонять, превратившись в дурно пахнущий водоем. Однако, если вовремя принять меры, экологической катастрофы можно избежать или хотя бы отодвинуть ее.

"Для того, чтобы уменьшить соответствующую угрозу, ситуацию с загрязнением моря нужно изучить самым тщательным образом", – заключил исследователь.