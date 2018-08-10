Черное море стоит на грани катастрофы
Черное море может стать "мертвым" уже через 50 лет из-за скопившегося сероводорода, который насыщает порядка 90% его вод. Об этом заявил российский ученый Константин Згуровский.
Причина экологической катастрофы пока затаилась на дне. И все же недолог час, уверен ученый, когда она выйдет на свободу.
"Мы видим, как глобальное потепление вступает в свои права все более стремительно, поэтому не исключен вариант, при котором Черное море превратится в "мертвый" водоем уже через полвека, или даже раньше", – полагает Згуровский, передает Planet Today.
Данная особенность обнаружена океанографами еще в конце XIX века. Утверждение подтвердила экспедиция Иосифа Шпиндлера. Действительно, лишь 10% вод избавлены от бесцветного газа с запахом протухших яиц, пишет "Федеральное агентство новостей".
Так что со временем черноморский бассейн может провонять, превратившись в дурно пахнущий водоем. Однако, если вовремя принять меры, экологической катастрофы можно избежать или хотя бы отодвинуть ее.
"Для того, чтобы уменьшить соответствующую угрозу, ситуацию с загрязнением моря нужно изучить самым тщательным образом", – заключил исследователь.
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