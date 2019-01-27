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Виноградные косточки могут побороть смертельную болезнь

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеМосквичей косит опасный вирус
Простое средство спасает от рака

Специалисты советуют не выплевывать косточки от винограда, а глотать их.

Как выяснилось, они могут помочь в борьбе с онкологией. Особенно – при раке желудка. Пользу они приносят и во время химиотерапии. Кроме того, это хорошее средство для профилактики опасного заболевания.

Виноградные косточки можно собирать и даже сушить – своих свойств они при этом не теряют, отмечает VistaNews. Какие именно вещества в них подталкивают организм на борьбу с раком – до конца еще не известно. Однако эксперты уверяют, что вреда от них точно не будет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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