Виноградные косточки могут побороть смертельную болезнь

Простое средство спасает от рака

Специалисты советуют не выплевывать косточки от винограда, а глотать их.

Как выяснилось, они могут помочь в борьбе с онкологией. Особенно – при раке желудка. Пользу они приносят и во время химиотерапии. Кроме того, это хорошее средство для профилактики опасного заболевания.

Виноградные косточки можно собирать и даже сушить – своих свойств они при этом не теряют, отмечает VistaNews. Какие именно вещества в них подталкивают организм на борьбу с раком – до конца еще не известно. Однако эксперты уверяют, что вреда от них точно не будет.