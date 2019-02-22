Грядет климатическая катастрофа: в Антарктиде отколется айсберг размером с мегаполис

Ледник Бранта начал покрываться трещинами

В скором времени от шельфового ледника в Антарктиде отделится гигантский айсберг. Его размеры в два раза превышают площадь Нью-Йорка, сообщают специалисты NASA.

Предсказать масштаб угрозы пока невозможно, но очевидно, что работа научных станций, установленных с 1955 года, будет нарушена.

Самая крупная трещина, неофициально названная "Хэллоуинский разлом", появилась в октябре 2016 года и с тех пор распространяется на восток. Ученые установили, что под верхней ледяной коркой располагается массивное скальное образование. Оно мешает движению льда и вызывает давление – эти факторы образуют расколы на поверхности.

Еще одна причина для волнения – крупная расщелина в центре ледника. Стабильная в течение 35 лет, она начала двигаться со скоростью 4 км. в год. Специалисты утверждают, что само образование айсбергов вполне естественно, но в этом столетии процессы их жизнедеятельности значительно ускорились. Например, темпы таяния Антарктиды в XXI превысили ранее зафиксированные показатели на 500%. Каждый год материк теряет в шесть раз больше льда, чем в 1980-е годы.

Все это приводит к росту уровня Мирового океана. Если основная масса ледового щита растает, то вода поднимется на почти на 58 метров – это грозит затоплением сотен городов.