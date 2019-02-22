Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Грядет климатическая катастрофа: в Антарктиде отколется айсберг размером с мегаполис

Фото: www.globallookpress.com
Ледник Бранта начал покрываться трещинами

В скором времени от шельфового ледника в Антарктиде отделится гигантский айсберг. Его размеры в два раза превышают площадь Нью-Йорка, сообщают специалисты NASA.

Предсказать масштаб угрозы пока невозможно, но очевидно, что работа научных станций, установленных с 1955 года, будет нарушена. 

Самая крупная трещина, неофициально названная "Хэллоуинский разлом", появилась в октябре 2016 года и с тех пор распространяется на восток. Ученые установили, что под верхней ледяной коркой располагается массивное скальное образование. Оно мешает движению льда и вызывает давление – эти факторы образуют расколы на поверхности.

Еще одна причина для волнения – крупная расщелина в центре ледника. Стабильная в течение 35 лет, она начала двигаться со скоростью 4 км. в год. Специалисты утверждают, что само образование айсбергов вполне естественно, но в этом столетии процессы их жизнедеятельности значительно ускорились. Например, темпы таяния Антарктиды в XXI превысили ранее зафиксированные показатели на 500%. Каждый год материк теряет в шесть раз больше льда, чем в 1980-е годы.

Все это приводит к росту уровня Мирового океана. Если основная масса ледового щита растает, то вода поднимется на почти на 58 метров – это грозит затоплением сотен городов.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

На почве "Евровидения": Россию ввязали в гибридную войну

На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей