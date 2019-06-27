Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

От вздутия и газов: новая диета избавит от проблем с желудком

Фото: www.globallookpress.com
Низкоуглеводные продукты улучшают пищеварение

Медики придумали новую диету, которая поможет стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта. Особенно актуален такой тип питания будет для тех, у кого раздувает живот после еды или образуются газы. В меню диеты вошли продукты с низким количеством углеводов.

Систему питания разработали в Австралии, включив в него еду со сбалансированным количеством лактозы, фруктозы, олигосахаридов и полиолов. В итоге 69% тех, кто придерживался данной диеты, улучшили состояние ЖКТ: вздутие живота перестало их тревожить.

Основные продукты, которые включены в диету:

  • Фрукты (ежевика, абрикосы, вишня, инжир)
  • Мясо, включая колбасы
  • Рыба и морепродукты
  • Травяные чаи, кокосовая вода
  • Молочные продукты

Врачи предупреждают, что вздутие живота может быть симптомом серьезных заболеваний, например, дисбактериоза, панкреатита, невроза. Поэтому при появлении проблем с желудком регулярно, нужно обязательно обратиться к специалисту – предупреждает VistaNews.ru.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В США одобрили санкции против "Северного потока-2"

"Турецкий поток" американцам тоже помешал

"Нужен только шум": Киев отказался от задержанных моряков

Военных используют исключительно для шантажа России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей