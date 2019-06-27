От вздутия и газов: новая диета избавит от проблем с желудком

Низкоуглеводные продукты улучшают пищеварение

Медики придумали новую диету, которая поможет стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта. Особенно актуален такой тип питания будет для тех, у кого раздувает живот после еды или образуются газы. В меню диеты вошли продукты с низким количеством углеводов.

Систему питания разработали в Австралии, включив в него еду со сбалансированным количеством лактозы, фруктозы, олигосахаридов и полиолов. В итоге 69% тех, кто придерживался данной диеты, улучшили состояние ЖКТ: вздутие живота перестало их тревожить.

Основные продукты, которые включены в диету:

Фрукты (ежевика, абрикосы, вишня, инжир)

Мясо, включая колбасы

Рыба и морепродукты

Травяные чаи, кокосовая вода

Молочные продукты

Врачи предупреждают, что вздутие живота может быть симптомом серьезных заболеваний, например, дисбактериоза, панкреатита, невроза. Поэтому при появлении проблем с желудком регулярно, нужно обязательно обратиться к специалисту – предупреждает VistaNews.ru.