От вздутия и газов: новая диета избавит от проблем с желудком

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Медики придумали новую диету, которая поможет стабилизировать работу желудочно-кишечного тракта. Особенно актуален такой тип питания будет для тех, у кого раздувает живот после еды или образуются газы. В меню диеты вошли продукты с низким количеством углеводов.
Систему питания разработали в Австралии, включив в него еду со сбалансированным количеством лактозы, фруктозы, олигосахаридов и полиолов. В итоге 69% тех, кто придерживался данной диеты, улучшили состояние ЖКТ: вздутие живота перестало их тревожить.
Основные продукты, которые включены в диету:
Врачи предупреждают, что вздутие живота может быть симптомом серьезных заболеваний, например, дисбактериоза, панкреатита, невроза. Поэтому при появлении проблем с желудком регулярно, нужно обязательно обратиться к специалисту – предупреждает VistaNews.ru.
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