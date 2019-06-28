Нет лысине: разработан эффективный метод выращивания волос

Стволовые клетки помогут вернуть шикарную шевелюру

Специалисты из Лос-Анджелеса разработали технологию, которая сможет победить облысение. В ходе эксперимента ученые пересаживали человеческие стволовые клетки вместе с мышиными под кожу безволосых мышей – так им удалось вырастить неограниченное количество волос.

Теперь эффективность метода предстоит подтвердить на людях. Для пересадки потребуются клетки дермальных сосочков, которые находятся в волосяных фолликулах и контролируют рост волос. Они добываются из плюрипотентных стволовых клеток. Запас их практически не ограничен, а добыть их можно из небольшого количества крови – пишет "МедикФорум".

Эксперты называют полученные результаты прорывом в деле развития клеточной процедуры борьбы с потерей волос. Эффективность данной технологии также открывает новые перспективы для всей регенеративной медицины.