Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Нет лысине: разработан эффективный метод выращивания волос

Фото: www.globallookpress.com
Стволовые клетки помогут вернуть шикарную шевелюру

Специалисты из Лос-Анджелеса разработали технологию, которая сможет победить облысение. В ходе эксперимента ученые пересаживали человеческие стволовые клетки вместе с мышиными под кожу безволосых мышей – так им удалось вырастить неограниченное количество волос.

Теперь эффективность метода предстоит подтвердить на людях. Для пересадки потребуются клетки дермальных сосочков, которые находятся в волосяных фолликулах и контролируют рост волос. Они добываются из плюрипотентных стволовых клеток. Запас их практически не ограничен, а добыть их можно из небольшого количества крови – пишет "МедикФорум". 

Эксперты называют полученные результаты прорывом в деле развития клеточной процедуры борьбы с потерей волос. Эффективность данной технологии также открывает новые перспективы для всей регенеративной медицины. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Точка невозврата": судьба "Северного потока - 2" окончательно определилась

Юридических оснований для прекращения проекта не существует

Мэй закатит Путину скандал из-за Скрипалей на саммите "Большой двадцатки"

Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей