Нет лысине: разработан эффективный метод выращивания волос

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Специалисты из Лос-Анджелеса разработали технологию, которая сможет победить облысение. В ходе эксперимента ученые пересаживали человеческие стволовые клетки вместе с мышиными под кожу безволосых мышей – так им удалось вырастить неограниченное количество волос.
Теперь эффективность метода предстоит подтвердить на людях. Для пересадки потребуются клетки дермальных сосочков, которые находятся в волосяных фолликулах и контролируют рост волос. Они добываются из плюрипотентных стволовых клеток. Запас их практически не ограничен, а добыть их можно из небольшого количества крови – пишет "МедикФорум".
Эксперты называют полученные результаты прорывом в деле развития клеточной процедуры борьбы с потерей волос. Эффективность данной технологии также открывает новые перспективы для всей регенеративной медицины.
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю