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Найден эффективный способ избежать диабета

Фото: www.globallookpress.com
Все просто: надо меньше есть

Периодическое голодание не только помогает поддерживать нормальный вес, но и является отличной профилактикой развития диабета второго типа.

К такому выводу пришли немецкие ученые, представившие результаты своей работы на июльской конференции Общества изучения пищевого поведения (SSIB).

По мнению специалистов из Германии, интервальное голодание предохраняет клетки поджелудочной железы от перерождения в жир и усиливает чувствительность к инсулину. Именно два этих фактора, среди прочих, считаются ответственными за развитие диабета.

Свою гипотезу немецкие эксперты проверили на мышах. Группу грызунов разделили на 2 части: одни имели неограниченный доступ к жирной пище, вторые сидели на интервальном голодании.  Выяснилось, что подопытные животные, которые в течение определенного времени воздерживались от приема пищи, имели более низкий уровень сахара в крови и меньше жировых клеток в поджелудочной железе.

ВОЗ отмечает, что 347 млн человек в мире болеют сахарным диабетом, около 90% из них страдают от диабета второго типа, который развивается из-за невосприимчивости организма к инсулину. По прогнозу всемирной организации, в 2030 г. диабет станет седьмой причиной смерти в мире, сообщает РИА "Новости". 


Валентина МАЙОРОВА
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