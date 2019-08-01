Осталось недолго: Москве грозит катастрофа

Космический объект приближается к нашей планете

Астероид сотрет столицу России с лица Земли – считают в NASA. Специалисты уверены, что глыба диаметром полкилометра врежется в Останкинскую башню, а затем, если космический объект попадает в воду, возникнут цунами.

Катастрофа, как утверждает VistaNews, может произойти совсем скоро – 10 августа. Астероид, угрожающий Москве, был обнаружен в 2006 году, а теперь он движется к нашей планете с гигантской скоростью. Если его падение все-таки произойдет, то Земле будет нанесен огромный ущерб.

Москва, по данным специалистов, будет полностью уничтожена из-за ударной волны: небоскребы будут повалены, начнется массовая паника. При попадании астероида в воду грозят и цунами. Точное место падение пока не называется.

Избежать катастрофы, возможно, удастся. Но даже пролетая над самыми верхними слоями атмосферы, гигантская глыба может повредить озоновый слой и магнитное поле Земли.