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Ученые назвали дату начала третьей мировой войны

Ученые назвали дату начала третьей мировой войны
Фото: pixabay.com
Специалисты уверены, что вооруженного конфликта в ближайшем будущем не избежать

О предполагаемом конце света рассуждают не только мистики. По мнению политологов, историков и социологов, вооруженный конфликт произойдет между 2025 и 2050 годами.

В своих прогнозах ученые отталкиваются от классического понимания капиталистической системы. Сейчас, когда все рынки заняты, можно устроить только передел старых – это и может стать поводом для третьей мировой войны.

Эксперты утверждают, что со временем государствам будет все сложнее найти новые источники прибыли, и один из экономических кризисов может перерасти в вооруженных конфликт с большим количеством стран-участниц.

Первые пророчества о дате третьей мировой появились еще в глубине веков. Например, Нострадамус считал, что война начнется из-за астероида, а затем большую часть Европы захватит альянс китайско-восточных армий, – пишет "Русская семерка". 

Дарья ПЕТРОВА
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