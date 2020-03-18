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Черная дыра в центре Млечного пути проявляет странную активность

Черная дыра в центре Млечного пути проявляет странную активность
Фото: pixabay.com
Процесс поглощения материи ускорился из-за астероидов

В последние несколько лет активность черной дыры, располагающейся в центре Млечного Пути, резко возросла. Об этом рассказали астрофизики из бельгийского университета.

Специалисты зафиксировали участившееся количество вспышек, исходящих от дыры Стрелец А*, отчет об исследованиях был опубликован в научном журнале Astronomy&Astrophysics. По мнению ученых, такое явление происходит, когда дыра поглощает окружающую ее материю, а на ускорение процесса могли повлиять пролетающие мимо астероиды.

Всего за 16 лет  Стрелец А* испустила 107 вспышек. В 2014 году телескопы зафиксировали рост их активности. А уже в 2019 были отмечены четыре мощных вспышки – это рекордное количество за такой период времени, сообщает телеканал "МИР 24".

Ранее "Утро" рассказало об открытии астрономами новой планеты, на которой идут железные дожди.

Александра АКСЕНОВА

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