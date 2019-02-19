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Вылечит уют: необычный метод победит алкоголизм

Фото: pixabay.com
Суть рехаба в том, чтобы окружить пациента домашней заботой

Белорусские ученые тестируют свой уникальный способ борьбы с алкогольной зависимостью. Медики поместили людей, страдающих от этой пагубной привычки, в отдельные корпуса больницы, в которых комнаты похожи на уютные квартиры, а не на строгие палаты. Все дело в том, что, по мнению врачей, комфортная обстановка способствует выздоровлению.

Цель этого метода – углубиться в психологию человека. Ученые полагают, что в этих приятных интерьерах алкоголики смогут найти мотивацию жить нормальной жизнью и вновь осознать важность семейных ценностей. При этом пациенты ведут дневники чувств, на которые медики рассчитывают повлиять.  

Первая группа, которая провела год реабилитации в такой больнице, уже отправилась домой. Однако, как сообщает портал "БелРос", специалисты считают, что бывших алкоголиков не бывает. Впрочем, продлить ремиссию можно и нужно. Для того чтобы люди, страдающие от зависимости, могли на всю жизнь отказаться от спиртного, ученые со второй экспериментальной группой продолжат искать оптимальные механизмы лечения.   

Полина ИВАНОВА
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