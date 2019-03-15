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Недостаток сна ведет к болезням

Фото: www.globallookpress.com
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Недосып чреват целым букетом заболеваний

Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже депрессия грозят людям, которые мало спят по ночам.

"Длительность сна менее пяти часов считается фактором риска нарушений функций организма", - 

рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.   

По его словам, из-за недосыпа под ударом также оказываются иммунная система организма и когнитивные функции мозга. Кроме того, недостаток здорового сна увеличивает выработку гормонов стресса, что уменьшает скорость восстановления клеток головного мозга.

Не меньшую опасность несет и работа по ночам.  Эксперт напомнил, что даже одной ночной смены хватает, чтобы у человека повысилось артериальное давление. 

Если же бодрствовать по ночам и спать днем в течение хотя бы пяти недель, последствия будут еще хуже. Организм таких людей перестает правильно регулировать уровень глюкозы в крови, что увеличивает риск развития диабета второго типа и в долгосрочной перспективе вызывает ожирение, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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