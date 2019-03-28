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Назван способ сохранить здоровье при гипертонии

Фото: www.globallookpress.com
Медики объяснили, какие анализы нужно сдать для того, чтобы уверенно чувствовать себя

Высокое артериальное давление наносит удар по организму, так как из-за него развиваются заболевания различных внутренних органов.

Именно поэтому страдающим гипертонией нужно не просто дважды в сутки измерять давление, но и более тщательно заботиться о здоровье, сдавая необходимые анализы. 

Специалисты советуют гипертоникам делать общий анализ крови не реже одного раза в 3 месяца. Это нужно, чтобы определить уровень гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ. Низкий гемоглобин может быть признаком поражения сосудов в почках, а повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) свидетельствует о воспалительных процессах, идущих в сосудистых стенках.

Рекомендуется также раз в 6 месяцев проверять уровень холестерина в крови – ведь именно его высокий уровень является основной причиной инсультов и инфарктов. Раз в год обязательно надо сдать биохимический анализ крови – это покажет состояние почек, работа которых непосредственно связана с давлением.

На развитие гипертонии укажет повышение уровня креатина – особого белка, который вырабатывается почками. Высокое содержание калия предупредит об опасности почечной недостаточности, а низкий может быть результатом неправильного приема мочегонных средств, которые часто назначаются при повышенном артериальном давлении. 

Раз в квартал также желательно делать общий анализ мочи – это поможет не пропустить симптомы повреждения почек. Раз в полгода необходимо определять уровень сахара, чтобы не пропустить развитие сахарного диабета – частого спутника гипертонии.

Кроме анализов надо делать и другие обследования: ЭКГ раз в 6 месяцев, УЗИ сонных артерий – раз в год, а также ежегодно проходить осмотр у офтальмолога, напоминает портал "Южный Федеральный".


Валентина МАЙОРОВА
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