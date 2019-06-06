Названы самые вредные напитки

Эксперты нашли 5 самых бесполезных жидкостей

Чай в пакетиках, газировка и растворимый кофе лучше исключить из своего рациона, считают специалисты.

В пакетированном чае часто находят плесень и кишечную палочку. Листья чая не просто высушиваются, а ферментируются собственным соком, а так как в пакетиках чайная пыль лежит очень плотно, она может отсыревать, из-за чего появляется плесень.

Сладкая газированная вода – один из самых вредных напитков, считают специалисты ВОЗ. По мнению диетологов, во многом именно газировка ответственна за эпидемию детского и подросткового ожирения, охватившую развитые страны. Например, в банке колы емкостью 0,33 л содержится 6,5 – 8 кусков сахара.

Не слишком полезен для здоровья и растворимый кофе. В нем меньше эфирных масел и других полезных веществ, чем в натуральном кофе. Правда, кофеин в растворимом напитке остается, поэтому он поможет сохранить бодрость. Однако специалисты предупреждают, что злоупотребление кофеином наносит удар по организму.

"Во всем необходима мера. Если вы употребляете кофе по пять – семь чашек в день натощак, то, безусловно, он приведет к гастриту, язве желудка и другим не менее неприятным последствиям",

- рассказала "АиФ" диетолог Анна Ивашкевич.

Кроме того, эксперты предупреждают, что кофе "три в одном" – растворимый напиток с сахаром и молоком – также не полезен для здоровья. Кофе в нем очень мало, а вот сахара и пальмового масла, увы, много.

Соки в пакетах имеют очень мало общего со свежевыжатыми. В них содержится огромное количество сахара, но почти нет полезных веществ. Многие диетологи считают, что такие соки ничем не лучше сладкой газировки, поэтому лучше съесть какой-нибудь фрукт, чем выпить стакан фруктового сока из пакета.