Лечит сердце и снижает давление: назван идеальный фрукт

В этом продукте много полезного для сосудов вещества

Кардиологи советуют чаще есть абрикосы, ведь именно в них есть достаточное количество калия, который эффективно борется с гипертонией. Соли этого элемента также помогают при борьбе с аритмией.

Абрикосы будут полезны и тем людям, которые страдают от отеков, появляющихся из-за проблем с почками. Этот фрукт очищает организм, выводя токсины и холестерин. А бета-каротин, содержащийся в абрикосах, как сообщает издание "Актуальные новости", также предотвращает развитие рака.

Людям, у которых есть диагноз "дистония", а также тем, кто склонен к появлению синяков, тоже стоит обратить внимание на этот фрукт. Входящие в него флавоноиды и витамин C укрепляют сосуды.

Однако еще полезнее курага. В высушенных фруктах содержится в пять – шесть раз больше калия, чем в свежих. Их употребление способствует нормализации кровообращения, восстанавливает сердечный ритм и борется с миастенией.

Снизить давление поможет здоровый сон, а также томатный сок.